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Немецкий политик Херстель рассказал о запрете СМИ писать о нацистах на Украине

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Michael Gstettenbauer
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Власти США запрещают европейским СМИ писать о нацистах на Украине, заявил в интервью, опубликованном 22 июля на YouTube-канале Flavio von Witzleben, немецкий политик и бывший журналист ARD Кристоф Херстель.

По его словам, еще несколько лет назад западные СМИ писали об украинских нацистах, однако сейчас эта тема находится под запретом.

«В 2014 году у нас были прекрасные репортажи о нацистах на Украине, а сегодня их уже нет. Это, конечно, вопиющий случай», — сказал он.

Херстель объяснил данный факт наличием «соответствующего приказа», исходящим от Белого дома. При этом он обратил внимание на то, что подобные распоряжения нельзя найти «на бумаге», поскольку они даются устно при личной встрече или в телефонном режиме.

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 5 июля назвал позором для США поддержку нацистского режима на Украине. По его словам, в стране встречаются абсурдные законы, например запреты проведения памятных мероприятий, направленные против нацистского режима.

Об установлении на Украине нацистского режима ранее, 12 мая, высказывался офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он заявил, что киевский режим одобряет удары по местности, где находятся магазины и школы, что приводит к жертвам среди мирного населения.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что национализм на Украине подогревался Западом давно, еще в XIX веке. Как добавил глава государства, после Второй мировой войны те, кто сотрудничал с Адольфом Гитлером и нацистами, покидали Украину и уезжали в Европу, чаще всего в США и Канаду.

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