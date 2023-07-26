Бывшие сотрудники Пригожина обвинили его в махинациях с трудоустройством

Сотрудники компаний владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина рассказали, что предпринимателю удалось сэкономить на них несколько миллионов рублей, не выплачивая зарплаты и незаконно увольняя с работы. Об этом пострадавшие от действий руководителя рассказали 26 июля корреспонденту «Известий».

Одна из них — Ольга Мальцева, проработавшая в медиахолдинге Пригожина полтора года. Женщина рассказала, что ей всегда вовремя платили зарплату и работа ей нравилась, до тех пор, пока она не собралась уходить в декретный отпуск.

При попытке оформить декрет выяснилось, все это время сотрудница работала «в черную». Несмотря на то, что она сдавала документы в отдел кадров, официально женщина нигде не числилась. В итоге Мальцевой не смогли помочь даже в суде, так как всю зарплату она получала только в конвертах.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев, еще в то время, когда сам работал в бизнесе, также сталкивался с методами работы Пригожина.

«Он бросал людей без безопасности, без сопровождения. То есть у него на работе сотрудники сами должны были решать проблемы, что называется, за копейки. Я отказался с ним работать. Принцип у него был такой: отожми и выбрось», — поделился Матвейчев.

Предприниматель Дмитрий, который выполнял работы по договору в элитном поселке Северный Версаль под Санкт-Петербургом, где расположен дом Пригожина, за сделанный заказ не получил никакой оплаты. Вместо того, чтобы заплатить ему обещанные 300 тыс. рублей, его с рабочими просто избили сотрудники охраны бизнесмена.

Схемами фиктивного трудоустройства в компаниях Пригожина уже заинтересовалась налоговая инспекция. Там отметили, что в межрайонную ИФНС России № 26 по Санкт-Петербургу было направлено поручение о проведении мероприятий налогового контроля. В случае выявления нарушения законодательства о налогах и сборах виновные будут привлечены к установленной законом ответственности.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что владельца ЧВК «Вагнер» подозревают в причастности к гибели жителя Санкт-Петербурга 20-летней давности. Об этом «Известиям» сообщили родственники погибшего Дмитрия Соколова. После ссоры, в которой участвовал и Пригожин, тело Соколова нашли в воде напротив дома № 35 по набережной Лейтенанта Шмидта, в полутора километрах от причала, где швартовался плавучий ресторан, связанный с компанией «Конкорд» и Пригожиным.

10 июля «Известия» рассказали, как Пригожин заработал миллиарды рублей. Выяснилось, что на его имя в настоящее время оформлено шесть фирм. Основной из них стал комбинат питания «Конкорд». Главный аналитик компаний Пригожина Вячеслав Тарасов сообщил, что его руководитель держал в страхе своих сотрудников. В общей сложности Пригожин был учредителем 55 фирм, к этому моменту ему принадлежат шесть компаний.

До этого, 6 июля, корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий рассказал, что Пригожин хранил у себя дома приспособления для изменения внешности, а также поддельные загранпаспорта. На одном документе имя Пригожина, но фотография чужая, на других наоборот: имена Владимира Боброва и Олега Семенова, а на снимке — владелец ЧВК.

Обыски в компании Пригожина были проведены 24 июня после предпринятой им попытки мятежа.