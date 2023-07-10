Стали известны новые подробности деятельности Евгения Пригожина

Новые детали о деятельности владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стали известны на этой неделе. Подробности — в сюжете «Итоговой программе с Петром Марченко» на РЕН ТВ.

Как подчеркнул обозреватель «Известий» Дмитрий Вахницкий, в таких случаях принято говорить о человеке с двойным дном, но в данном случае, дно оказалось даже не тройным. Во многом это объясняется тюремным опытом. Так, первый срок он получил в 1989 году — за кражу.

Впоследствии Пригожин сбежал с исправительных работ в Ленинград , где познакомился с Александром Бушманом. Мужчины сколотили банду и вскоре начали свою криминальную деятельность, которая, впрочем, была недолгой. В 1981 году Пригожину назначили 13 лет колонии. Он отсидел 10.

После освобождения бывший нарушитель решил заняться бизнесом. Сначала он продавал хот-доги, потом открыл ресторан в центре Санкт-Петербурга, а еще через некоторое время стал владельцем кейтеринговой компании «Конкорд».

В разное время Евгений Пригожин был учредителем 55 фирм, сейчас ему принадлежит шесть компаний. В прошлом году официальная выручка с них составила 836 млн рублей. По словам сотрудников и деловых партнеров, работать на Пригожина было тяжело, а порой даже опасно для здоровья и жизни.

«Это были сломанные носы у девочек. Если, допустим, ему там не нравилось какое-то блюдо, как приготовил повар, да, он мог также ударить этого повара», — поделилась на условиях анонимности бывшая менеджер одной из организаций.

Неудивительно, что при таком подходе к ведению дел конкурентов у Пригожина практически не было. Предприниматель внушал окружающим такой страх, что на него не решались даже подать заявление в полицию.

«Жадность, жесткость и последовательность — да, в конечном счете Пригожин шел тем путем, которым шли богачи 90-х. Достаточно жестоки и достаточно эгоистичны, чтобы наплевать на всех», — подытожил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

6 июля корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий рассказал, что Пригожин хранил у себя дома приспособления для изменения внешности, а также поддельные загранпаспорта. На одном документе имя Пригожина, но фотография чужая, и наоборот: имена Владимира Боброва и Олега Семенова, а на снимке — владелец ЧВК.

Обыски провели 24 июня в результате попытки мятежа.