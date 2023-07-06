При обысках у Пригожина нашли парики и фальшивые паспорта

Проведенные правоохранителями обыски в доме и офисе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина раскрыли новые подробности о его личности. Как рассказал 6 июля корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий, Пригожин помимо прочего хранил у себя приспособления для изменения внешности, а также поддельные загранпаспорта.

Так, в одном из шкафов дома были найдены парики разных цветов, борода и усы, в другом — фальшивые паспорта с именем самого Пригожина, однако чужими фотографиями. В другом паспорте все наоборот — фото Пригожина, а имя владельца — чужое.

«Известия» выяснили, что как минимум двое из указанных в паспортах личностей — реальные люди. Одного из мужчин зовут Дмитрий Гейлер. Комментировать такое необычное использование своих персональных данных он отказался, пояснив журналистам, что ему это неинтересно.

Еще один «опознанный» на поддельных документах как Владимир Бобров на звонок корреспондента отреагировал агрессивно, добавив, что говорить ничего не будет.

Также внутри жилища создателя мятежной ЧВК, которое он превратил в настоящую крепость, находился личный медицинский кабинет, напоминающий полноценную больницу, а снаружи на лужайке у дома — личный вертолет.

Кроме того, там было найдено большое количество валюты. В тугих пачках, сложенных в обычный пакет, оказалось как минимум $500 тыс. Отдельно были запакованы банкноты евро. Также было найдено около 5 кг слитков золота.

Внутри еще одного из шкафов — детали богатого интерьера — был обнаружен пиджак, щедро увешанный наградами.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что во время обысков у основателя ЧВК «Вагнер», кадры которых появились в распоряжении «Известий», были также найдены оружие и патроны к нему.

До этого во время обысков в офисе Пригожина в Санкт-Петербурге 24 июня были обнаружены коробки с большой суммой наличных средств. 4 июля найденные 10 млрд рублей и технику вернули в офис и в «Вагнер Центр».

Попытка вооруженного мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» против властей России и руководства Минобороны РФ произошла 23 июня. Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

В тот же день белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни» на территории РФ. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК. Пригожину было предоставлено право уехать на территорию Белоруссии.

6 июля Лукашенко сообщил, что основателя ЧВК «Вагнер» на территории страны нет. Согласно информации белорусского лидера, бойцы Пригожина находятся в своих лагерях, а сам он сейчас в Санкт-Петербурге.