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Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику

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Фото: ЭКСКЛ
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Основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину вернули найденные при обысках 10 млрд рублей и изъятую технику. Об этом 4 июля сообщил источник телеканала «78».

Отмечается, что технику вернули как в его офис, так и в «Вагнер Центр», расположенные в Санкт-Петербурге.

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Обыски провели 24 июня в результате попытки мятежа Пригожина. Там обнаружили коробки с большой суммой наличных средств.

Утром того дня на фоне попытки мятежа президент Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

В тот же день белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории РФ. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК. Пригожину было предоставлено право уехать на территорию Белоруссии.

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