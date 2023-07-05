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Появились кадры обысков в офисе Пригожина

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Фото: скриншот
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В распоряжении «Известий» в среду, 5 июля, появились кадры обысков у основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В здании обнаружили оружие и патроны к нему, несколько паспортов, парики, слитки золота, деньги в различной валюте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Обыски также проводились 24 июня. В офисе Пригожина в Санкт-Петербурге обнаружили коробки с большой суммой наличных средств.

4 июля найденные 10 млрд рублей и технику вернули в офис и в «Вагнер Центр».

23 июня произошла попытка вооруженного мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» против властей России и руководства Минобороны РФ. Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

«Согласно плану»: чем завершился «поход» ЧВК «Вагнер»
И что ждет бойцов военной компании и ее основателя

В тот же день белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни» на территории РФ. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК. Пригожину было предоставлено право уехать на территорию Белоруссии.

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