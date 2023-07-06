Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии

Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина нет на территории Белоруссии. Об этом в четверг, 6 июля, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ во Дворце Независимости в Минске.

«Насколько я информирован, бойцы находятся в своих лагерях. Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет», — передает слова лидера Telegram-канал «Пул Первого».

5 июля в распоряжении «Известий» появились кадры обысков в офисе Пригожина. Там были обнаружены оружие и патроны к нему, несколько паспортов, парики, слитки золота, деньги в различной валюте.

Обыски были проведены также 24 июня. В офисе Пригожина в Санкт-Петербурге нашли коробки с большой суммой наличных средств. 4 июля найденные 10 млрд рублей и технику вернули в офис и в «Вагнер Центр».

23 июня произошла попытка вооруженного мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» против властей РФ и руководства Министерства обороны Российской Федерации. Утром 24 июня российский президент Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Лукашенко по согласованию с Путиным в течение того же дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни» на территории РФ. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК. Пригожину было предоставлено право уехать на территорию Белоруссии.