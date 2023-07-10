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«Известия» раскрыли подробности заработка Евгением Пригожиным миллиардов рублей

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Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Жабриков
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«Известия» выяснили, каким образом владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин зарабатывал миллиарды рублей.

Силовики провели обыски в особняке Пригожина на прошлой неделе. Они проходили в рамках уголовного дела о военном мятеже. В коттедже нашли несколько паспортов на имена неких Боброва, Гейлера и Семенова. В документах было фото Пригожина.

С одним из двойников основателя ЧВК Владимиром Васильевичем Бобровым «Известия» попытались поговорить. Однако мужчина скрылся от съемочной группы в гаражном кооперативе в городе Осташков в Тверской области.

Соседи рассказали журналистам, что Боброву угрожали и сказали молчать.

Еще один двойник — Леонид Красавин, отдаленно похож на Пригожина. Он живет в Петербурге. «Известия» попытались его найти, но после публикации кадров обыска Красавин пропал.

Кроме того, выяснилось, что на имя Евгения Пригожина в настоящий момент оформлено шесть фирм. Основной из них стал комбинат питания «Конкорд», им когда-то управляла Валентина Чибиряк. Корреспондент «Известий» нашел ее, но и она отказалась давать комментарии.

Оказалось, что свой бизнес Пригожин начал строить в 1990-х годах. Сначала он продавал хот-доги, затем открылся первый ресторан в центре Петербурга, который работает до сих пор.

Женщина, которая когда-то была одним из ключевых менеджеров Пригожина, согласилась поговорить с «Известиями» на условиях анонимности. Она рассказала, что сотрудников били за мятые рубашки, грязные воротнички и оторванные пуговицы.

Директор фирмы по поставкам питания «Конкорд» Елена Лагута рассказала, что конкуренты даже не пытались соревноваться с Пригожиным.

«Мы когда ездили на завод в Подмосковье, мне сказали, что там, где заходит владелец фирмы «Конкорд», — как потом выяснилось, что это господин Пригожин, — что там очень сложно было победить. Фирмы-соперники в принципе даже не пытались бороться», — заявила Лагута.

Пригожин сформулировал принципы ведения бизнеса, в том числе в декларации ЧВК «Вагнер».

«Однозначно он шел по головам, потому что это видно по его действиям. Сколько миллиардов было потрачено из государственного бюджета на содержание ЧВК? Вот даже в период специальной военной операции. То есть, естественно, оплачены они были кому?» — задается вопросом журналист и писатель Олег Лурье.

На счетах фирм Пригожина осели 86 млрд рублей, потраченные на ЧВК «Вагнер». Сотрудники корпораций Пригожина знали о его деятельности, но молчали.

«Идеология у вас одна — страх. Страх и обман. Решать, кого расстрелять, будете лично вы. Закона нет. Только ваше мнение и ваше решение», — заявил главный аналитик компаний Пригожина Вячеслав Тарасов.

Вскоре он отказался давать интервью и перестал отвечать на звонки. По всей видимости, после прямых угроз.

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Ранее в этот день стало известно о встрече президента России Владимира Путина с командирами ЧВК «Вагнер» и ее владельцем Евгением Пригожиным, которая состоялась 29 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что на встрече присутствовали 35 человек, включая командиров отрядов и самого Пригожина. Подробности встречи неизвестны.

Ранее в этот день «Известия» сообщали, что Пригожин был учредителем 55 фирм, сейчас ему принадлежит шесть компаний. В прошлом году официальная выручка с них составила 836 млн рублей.

6 июля корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий рассказал, что Пригожин хранил у себя дома приспособления для изменения внешности, а также поддельные загранпаспорта. На одном документе имя Пригожина, но фотография чужая, и наоборот: имена Владимира Боброва и Олега Семенова, а на снимке — владелец ЧВК.

Обыски провели 24 июня в результате попытки мятежа.

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