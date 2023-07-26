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Эксперты прокомментировали возможное закрытие магазинов MAAG

Вице-президент Союза ТЦ Люлин: говорить о закрытии MAAG рано, несмотря на плохие продажи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин прокомментировал «Известиям» 26 июля возможное закрытие магазинов MAAG. По его словам, говорить о закрытии спустя три месяца после открытия пока рано.

Таким образом он отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что часть магазинов MAAG, заменивших Zara, готовится к закрытию, а также рассматривает вариант ухода с отечественного рынка.

«Можно подтвердить, что дела с продажами у них идут не очень хорошо, поскольку ассортимент сильно отличается от того, что предлагала Zara. Тем не менее говорить о закрытии спустя три месяца после открытия, на наш взгляд, еще рано», — сообщил вице-президент.

По его словам, летние месяцы не являются показателем продаж. При этом, по мнению вице-президента, по сравнению с Melon Fashion Group и Gloria Jeans MAAG выглядят бледно.

Как добавил Люлин, раньше прибыль Zara составляла порядка 30–50 млн рублей в месяц с магазина.

«Сейчас у MAAG оборот в среднем ниже раза в два. Это при том, что российские марки, которые после ухода западных резко пошли в гору, такие как Gloria Jeans, BeFree, Love Republic, в новых концепциях могут продавать по 20–40 млн рублей. В тех ТЦ, где стоят MAAG, ECRU и иже с ними и конкурируют с Gloria, Melon Fashion Group, LIME, им сложно, людей меньше», — подчеркнул он.

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Вместе с тем, как отметили «Известиям» в Российском совете торговых центров (РСТЦ), показатели продаж новых брендов на старых площадках Inditex хуже, чем у их предшественников.

«Иногда разница очень значительная. Отчасти это связано с тем, что не только название, но и сам товар, линейки, коллекции — всё другое, это уже другие бренды. И по насыщенности ассортимента новые магазины также отстают. Плюс маркетинговое сопровождение открытий было не таким активным, как хотелось бы, учитывая, что новым брендам надо завоевывать доверие покупателей», — указали в РСТЦ.

Генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин при этом добавил, что сейчас MAAG продает в два раза меньше одежды, чем оригинал. Однако, будут ли они закрывать часть магазинов, еще неизвестно.

В марте испанская Inditex продала функционирующий бизнес Fashion And More Management DMCC (зарегистрирована в ОАЭ): в периметр сделки вошло более 200 площадок в РФ. Ранее их развивали под брендами Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, теперь эти места заняли Maag, Ecru, Dub и Vilet.

Однако, как рассказал «Известиям» один из брокеров торговой недвижимости, несмотря на то, что дубайский владелец новых для России торговых марок открыл двери всех площадок, решение о дальнейшем развитии и увеличении числа точек пока не принято.

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