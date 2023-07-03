Maag поставила на паузу развитие сети в РФ

В марте испанская Inditex продала функционирующий бизнес Fashion And More Management DMCC (зарегистрирована в ОАЭ): в периметр сделки вошло более 200 площадок в РФ. Ранее их развивали под брендами Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius, теперь их эти места заняли Maag, Ecru, Dub и Vilet, узнали «Известия».

Несмотря на то, что дубайский владелец новых для России торговых марок открыл двери всех площадок, решение о дальнейшем развитии и увеличении числа точек он не принял, рассказал «Известиям» один из брокеров торговой недвижимости.

Только в конце года собственник оценит динамику продаж, после чего примет решение о том, как будет развиваться сеть одежных магазинов в РФ, добавил собеседник. К началу 2024 года компания продаст «несколько сезонных коллекций и будет понятно, на какой оборот и прибыль выходят бренды». Сейчас ритейлер сталкивается со сложностями в логистике, как и другие торговцы, что чревато низкими оборотами.

Директор, глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова подтвердила «Известиям»: торговая сеть не рассматривает новые площадки под магазины, она анализирует работу уже открытых точек.

«Даже если бы компания планировала активно развиваться, то вряд ли бы она смогла открыть большое количество магазинов: нового строительства практически нет, а в большинстве качественных объектов бренды так или иначе уже присутствуют. Несмотря на большое количество негативных отзывов по поводу коллекций, ассортимента и качества товаров этих брендов, многие магазины сразу после запуска показали хорошие продажи. Например, в ряде объектов продажи даже выше по сравнению с аналогичными периодами 2021 года. Скорее всего, это стало следствием ажиотажа после длительного простоя», — добавила она.

В пресс-службе R-mixed, которая отвечает за маркетинг новых брендов в РФ, на запрос «Известий» не ответили.

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Вещный вопрос: Maag поставила на паузу открытие магазинов в России