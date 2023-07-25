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Аналитик спрогнозировал продолжение роста мировых цен на пшеницу

Аналитик Потавин: мировые цены на пшеницу продолжат расти
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Мировые цены на пшеницу продолжат расти, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Об этом он рассказал «Известия» 25 июля.

На этой неделе фьючерсы на пшеницу на бирже Чикаго выросли в цене до $7,77 за бушель, достигнув максимального уровня с февраля.

Эксперт отметил, что на цене сказалась отмена зерновой сделки.

«Среднесрочно на стоимость зерна будут позитивно влиять сообщения о плохом урожае зерновых в ряде регионов мира. Так, в странах Северной Африки из-за засухи собрали очень скудный урожай (например, в Тунисе на 60% меньше, чем в прошлом году, в Алжире — на 20%). Из-за засухи и высоких температур соберут мало зерновых и на юге Европы. Это означает, что в перспективе ближайших месяцев мы почти наверняка сможем увидеть повышение цен на пшеницу в районе $800 (против текущих $745), и если этот уровень цен будет пройден, то и до $900», — заключил Потавин.

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Ранее, 17 июля, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», что рост мировых цен на пшеницу приведет к увеличению стоимости хлеба и кондитерских изделий. В то же время, по ее словам, в России будет шанс снизить внутренние цены на пшеницу и, соответственно, на хлеб, в связи с тем что объемы, которые не поставят за рубеж, можно будет реализовать на внутреннем рынке.

22 июля 2022 года в Стамбуле была заключена продовольственная сделка. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

17 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки.

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