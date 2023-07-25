Аналитик спрогнозировал продолжение роста мировых цен на пшеницу
Мировые цены на пшеницу продолжат расти, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Об этом он рассказал «Известия» 25 июля.
На этой неделе фьючерсы на пшеницу на бирже Чикаго выросли в цене до $7,77 за бушель, достигнув максимального уровня с февраля.
Эксперт отметил, что на цене сказалась отмена зерновой сделки.
«Среднесрочно на стоимость зерна будут позитивно влиять сообщения о плохом урожае зерновых в ряде регионов мира. Так, в странах Северной Африки из-за засухи собрали очень скудный урожай (например, в Тунисе на 60% меньше, чем в прошлом году, в Алжире — на 20%). Из-за засухи и высоких температур соберут мало зерновых и на юге Европы. Это означает, что в перспективе ближайших месяцев мы почти наверняка сможем увидеть повышение цен на пшеницу в районе $800 (против текущих $745), и если этот уровень цен будет пройден, то и до $900», — заключил Потавин.
Ранее, 17 июля, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», что рост мировых цен на пшеницу приведет к увеличению стоимости хлеба и кондитерских изделий. В то же время, по ее словам, в России будет шанс снизить внутренние цены на пшеницу и, соответственно, на хлеб, в связи с тем что объемы, которые не поставят за рубеж, можно будет реализовать на внутреннем рынке.
22 июля 2022 года в Стамбуле была заключена продовольственная сделка. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.
17 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки.