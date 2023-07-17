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Аналитик оценила влияние прекращения зерновой сделки на рост цен на пшеницу

Аналитик Мильчакова: после прекращения зерновой сделки мировые цены на пшеницу продолжат рост
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenne
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После прекращения действия зерновой сделки мировые цены на пшеницу продолжат рост в 2023 году, что приведет к увеличению стоимости хлеба и кондитерских изделий, рассказала «Известиям» 17 июля ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В то же время в России будет шанс снизить внутренние цены на пшеницу и, соответственно, на хлеб, в связи с тем что объемы, которые не поставят за рубеж, можно будет реализовать на внутреннем рынке, добавила эксперт.

«То, что происходит на фьючерсном рынке, вполне вписывается в рыночную логику спроса и предложения. Россия и Украина — крупные игроки на мировом рынке зерна. По данным ООН, доля России на мировом рынке пшеницы до «зерновой сделки» составляла 20%, Украины до 2022 года — 10%. Предложение сократилось уже в 2022 году, после прекращения «зерновой сделки», а к этому дело уже идет, сократится еще больше. По очень грубым подсчетам, рынок пшеницы сократился уже на 30%», — уточнила она.

При этом аналитик предположила, что теоретически непоставленную пшеницу из Росии и Украины можно заместить пшеницей из Канады и США, однако этих объемов всё равно не хватит, чтобы поставить в беднейшие страны, потому что Европа заберет новые объемы поставок себе.

«Так что цены на пшеницу будут продолжать рост в этом году, и это приведет к росту цен на хлеб, кондитерские изделия, макаронные изделия. Если добавится еще и неурожай в какой-либо стране — крупном экспортере пшеницы, то рост цен на пшеницу в текущем году может составить минимум 10–15%», — добавила она.

По словам эксперта, это будет означать, что пищевая инфляция в Европе и США так и останется высокой.

«В то же время в России будет хороший шанс снизить внутренние цены на пшеницу и, соответственно, на хлеб, так как объемы, которые не поставят за рубеж, можно будет реализовать на внутреннем рынке», — заключила Мильчакова.

Стамбульское погашение: зерновая сделка прекращается с 18 июля
Почему Москва выступила против дальнейшего продления инициативы

Ранее в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что с сегодняшнего дня действие зерновой сделки прекратилось. Он уточнил, что, как только российские условия будут выполнены, Москва вернется к реализации сделки.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление о решении России прекратить действие зерновой сделки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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