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Блогер-бодибилдер Джастин Вики погиб при попытке поднять 204 кг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Блогер-бодибилдер Джастин Вики умер от травмы, полученной во время тренировки, на которой он пытался поднять штангу весом 204 кг. Видео с гибелью спортсмена во вторник, 25 июля, попало в распоряжение «Известий».

На кадрах видно, как культурист намеревался взять очень большой вес. Как правило, при таком упражнении присутствуют двое страхующих по обе стороны штанги. Однако Вики страховал только один человек.

Далее спортсмен присел под весом штанги, его ноги не выдержали такой нагрузки. Единственный страхующий не смог ничего сделать и снаряд упал на шею Вики, пока тот пытался снять его с себя.

После случившегося бодибилдера госпитализировали с переломами позвоночника и шеи. Медики безуспешно боролись за его жизнь. Причину смерти квалифицировали как критическое сдавливание жизненно важных нервов, которые соединяли сердце с легкими.

Блогеру было 33 года. Его аудитория в социальных сетях насчитывала 30 тыс. подписчиков. Вики занимался коррекцией питания и персональными тренировками.

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