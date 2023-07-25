Белый дом заявил о необходимости восстановить зерновую сделку

США призывают восстановить черноморскую зерновую сделку, даже если Россия готова заместить поставки на мировой рынок украинского продовольствия, заявила 24 июля на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я говорила довольно ясно <...>, что России нужно вернуться к соглашению, которое было, к зерновой сделке. В этом — решение. В этом — ответ. Вот к чему мы будем продолжать призывать», — сказала она, комментируя статью президента РФ Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

В этой статье, опубликованной на сайте Кремля 24 июля, в преддверии саммита Россия — Африка, Путин сообщил, что Россия в этом году ожидает рекордный урожай и готова заместить украинское зерно, которое поставлялось в рамках стамбульских договоренностей.

Президент РФ 19 июля заявил, что Россия готова вернуться к выполнению сделки в случае снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что с 17 июля зерновая сделка прекратила свое действие. Часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор, указал он.

15 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Он обратил внимание, что лишь около 3% идет в беднейшие страны.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.