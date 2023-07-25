Золотой про запас

Из-за возросшей геополитической напряженности мировые финансовые регуляторы пересматривают свои риски и меняют структуру золотовалютных резервов.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на исследование компании Invesco, 68% из опрошенных 57 центробанков и 85 фондов национального благосостояния (ФНБ) сегодня хранят активы в своих странах. Для сравнения: в 2020 году доля регуляторов и ФНБ, предпочитавших держать золотые резервы у себя, не превышала 50%.

Толчок этому процессу дала заморозка средств российского ЦБ в начале 2022 года. Тогда были заблокированы активы Банка России за рубежом на сумму около $640 млрд.

Многие винят национальный регулятор за то, что он хранил средства в недружественных странах. Однако на самом деле это была нормальная практика, которая исходила из простых экономических принципов диверсификации. Размещение резервов в разных защитных активах в государствах с развитыми социально-политическими институтами действительно снижает вероятность обесценивания, изъятия и прочих проблем с этими средствами. Но всё же, как показал опыт, это не распространяется на экономическое и геополитическое противостояние.

Опыт России испугал некоторые страны. Можно предположить, что в основном репатриировать активы стали государства Африки, Азии и Южной Америки. У них есть причины беспокоиться о своих резервах, которые при определенных обстоятельствах могут повторить опыт российских.

Исключение — Китай, который имеет серьезный вес в экономических и политических вопросах. Что касается западных стран, которые остаются локомотивом экономики и политики, они вряд ли изменили своим привычкам и продолжают хранить резервы за рубежом.

Какие же риски несет репатриация активов? Например, в случае их перевода на свою территорию можно потерять как в доходности, так и в безопасности вложений, особенно если экономическая и политическая ситуация внутри страны нестабильна. Впрочем, это относится скорее к развивающимся государствам.

Но здесь важно понимать: центробанки могут идти на такой шаг, предполагая, что риски блокировки за рубежом заметно превышают опасность хранения средств в своей стране. Дело в том, что вероятность внутренних волнений, которые могли бы привести к потерям резервов, всё же не так велика в абсолютном большинстве стран, в отличие от возможности заморозки счетов за границей.

Помимо того что ряд ЦБ и фондов сегодня предпочитают возвращать свои золотые активы, многие участники исследования Invesco отмечают: они всё больше задумываются о валютной диверсификации. Однако доля тех, кто видит в китайском юане потенциального кандидата для успешного инвестирования, упала до 18% с 29% в прошлом году. Скорее всего, это связано с опасениями рынка относительно перспектив восстановления экономической активности КНР. Валюта этой страны, хотя и представляет интерес, всё же имеет рисковый характер и, скорее всего, не сможет заменить доллар в качестве резервной. Это не делает юань плохим инструментом диверсификации, но вряд ли ЦБ или хедж-фонды использовали бы его в своих портфелях.

Также, по данным Reuters, на рынках доминируют ожидания более высокой инфляции в большинстве стран. Так, 85% из опрошенных Invesco ЦБ и фондов считают, что в ближайшее десятилетие она будет выше, чем в прошлом. Ястребиная политика многих мировых регуляторов пока не привела к сокращению темпа роста цен ниже таргета в 2% годовых. При этом инфляция может усугубиться при возвращении резервов «домой».

В перспективе золото, судя по всему, продолжит набирать популярность в качестве защитного актива среди центробанков. Опять же, с большим перекосом в сторону развивающихся стран. Однако говорить про тотальную доминацию драгметалла в этом ключе не стоит. Над ним нависают проблемы ликвидности и хранения. Поэтому защитные портфели, к которым относятся и резервы центральных банков, помимо золота, непременно будут также состоять из различных твердых валют и ценных бумаг.

Автор — аналитик ФГ «Финам»

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