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В Совфеде обсудили меры по обеспечению прав детей Донбасса на здоровье и образование

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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В Совете Федерации в понедельник, 24 июля, состоялось второе заседание парламентской комиссии по расследованию преступных действий киевского режима в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте Совфеда.

На заседании, которое провели заместитель председателя СФ Галина Карелова и заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, обсуждался очередной мониторинг преступлений Киева, а также меры по обеспечению прав детей Донбасса на здоровье и образование.

По итогам заседания Карелова указала на то, что парламентское расследование преступных действий украинской стороны проводится в условиях непрекращающихся атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное население, в том числе на детей. При этом, по ее словам, нарушение прав детей на образование, здоровье, в целом на жизнь поощряется кураторами Киева на Западе.

«Об этом свидетельствует решение США поставлять Украине кассетные боеприпасы, особо опасные для мирного населения. Введение санкций в отношении детской здравницы «Артек», которая многие годы принимает на отдых детей не только из Украины и России, но и из других стран мира», — отметила зампред СФ.

Она добавила, что важно не только выявлять все преступления в отношении детей, но и оказывать им всеобъемлющую помощь.

«В ходе работы нам нужно выявлять и те направления, где еще не всё сделано для оказания помощи детям, в том числе временно эвакуированным в другие регионы России», — сказала Карелова.

Кузнецова, в свою очередь, отметила, что в этом отношении уже проделала немалая работа.

«Уже начался подбор и утверждение списка экспертов, которые присоединятся к работе комиссии. Руководители рабочих групп начали сбор данных и приступили к выработке инициатив. <…> В режиме онлайн фиксируются все преступления и им дается точная правовая оценка», — сказала зампред Госдумы.

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Первое заседание парламентской комиссии прошло 30 июня.

На следующий день уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова отметила, что международные правозащитные организации игнорируют тысячи свидетельств преступлений ВСУ. Она рассказала, что ведомство регулярно направляет информацию о пытках и истязаниях в отношении российских военных в украинском плену в адрес Международного комитета Красного Креста и ООН.

5 июля постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не находит в себе мужества признать преступления Киева против детей.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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