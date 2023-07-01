В ЛНР заявили об игнорировании международными организациями преступлений ВСУ

Международные правозащитные организации игнорируют тысячи свидетельств преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 1 июля, сообщила уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова.

Она рассказала, что ведомство регулярно направляет информацию о пытках и истязаниях в отношении российских военных в украинском плену в адрес Международного комитета Красного Креста и ООН. Однако институт международной правозащиты перестал быть нейтральным и эффективным.

«Их политизированность привела к тому, что тысячи свидетельств военных преступлений киевского режима остаются проигнорированными и скрытыми от мировой общественности. К сожалению, отсутствие должной реакции лишь усугубляет ситуацию и может привести к еще более катастрофическим последствиям», — сказала Сердюкова ТАСС.

Ранее, 16 мая, в ЛНР приговорили к 14 годам лишения свободы украинского военного Андрея Бардаша, причастного к преступлениям в отношении мирного населения. Следствие установило, что 6 марта 2022 года мужчина бросил наступательную гранату РГД-5 в окно дома в городе Попасная, чтобы в нем не смогли больше проживать мирные граждане.

26 июня в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили о гибели 8965 гражданских лиц, в том числе 228 детей, и ранении 12 505 гражданских лиц, в том числе 762 детей, с 2014 года из-за обстрелов ВСУ.

До этого, 20 февраля, председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин сообщил, что СК собрал доказательства причастности военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения Донбасса. Также он заявил, что почти 700 украинских боевиков стали фигурантами уголовных дел о применении запрещенных средств и методов войны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.