В ДНР сообщили о гибели почти 9 тыс. гражданских с 2014 года из-за обстрелов ВСУ

С 2014 года в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 8965 гражданских лиц, в том числе 228 детей. Об этом сообщила 26 июня руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины Наталья Шуткина.

«Всего с 2014 года погибли 8965 гражданских лиц, в том числе 228 детей. Ранены 12 505 гражданских лиц, в том числе 762 ребенка», — поделилась она.

Ранее, 25 июня, стало известно, что ВСУ обстреляли Горловку в ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Уточняется, что всего было выпущено 15 ракет.

В этот же день сообщалось, что в результате удара, который был нанесен по Донецку украинскими военными, погиб 18-летний юноша. Также уточнялось, что в результате обстрела Киевского района по Океанской улице пострадала женщина 1956 года рождения, позже выяснилось, что в результате ранений она скончалась. Кроме нее пострадали еще пять мирных жителей.

На кадрах, снятых корреспондентом «Известий», видны повреждения жилых домов — в них выбиты стекла и оконные рамы. Осколками снарядов посечены ветки деревьев. Припаркованные вблизи места удара машины тоже пострадали.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».