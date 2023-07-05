Небензя уличил генсека ООН в неспособности признать преступления ВСУ против детей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не нашел в себе мужества признать преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против детей. Об этом 5 июля заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

«Очевидно, что генеральный секретарь принял политическое решение. Нельзя не признать: для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определенное мужество. Сложно противодействовать откровенному давлению Запада. Такого мужества генеральный секретарь в себе не нашел», — заявил он на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу детей в вооруженных конфликтах.

Ранее, 1 июля, уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова заявила, что международные правозащитные организации игнорируют тысячи свидетельств преступлений ВСУ. Она рассказала, что ведомство регулярно направляет информацию о пытках и истязаниях в отношении российских военных в украинском плену в адрес Международного комитета Красного Креста и ООН.

30 июня российские законодатели провели на площадке Госдумы первое заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.