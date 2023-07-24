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Военный эксперт оценил влияние поставок истребителей F-16 Украине на ход СВО

Военный эксперт Дандыкин заявил, что российские истребители справятся с американскими F-16
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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин описал в понедельник, 24 июля, влияние поставок американских истребителей F-16 Украине на ход специальной военной операции (СВО).

«Это легкий истребитель американского производства четвертого поколения с одним двигателем. Пожалуй, самый массовый истребитель западного мира. Он на вооружении не только в США, но и во многих натовских странах. Это достаточно хорошая машина, способная нести ракетное оружие, в том числе ракеты большой дальности», — сообщил эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что поставка двух-трех десятков истребителей требует времени. Также нужно обеспечить наземную инфраструктуру и обучить летчиков.

«Их обслуживание во многом отличается от обслуживания бывших советских самолетов, которые еще остаются у Украины. Поэтому поступят эти истребители на вооружение лишь в начале следующего года», — сказал Дандыкин.

По мнению эксперта, поставка F-16 вооруженным силам Украины (ВСУ) может осложнить ситуацию на фронте.

«Но нашим самолетам, особенно если брать тяжелый истребитель Су-35, достоинство которого признают даже враги в Киеве, вполне по зубам американский истребитель», — подчеркнул он.

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В свою очередь, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил «Известиям», что передача Киеву американских истребителей F-16 не изменит ситуацию в зоне СВО.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина получит истребители F-16, но их передача Киеву займет несколько месяцев, сообщает телеканал «360». Также он подчеркнул важность подготовки украинских военных к эксплуатации истребителей.

В тот же день глава минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что обучение пилотов Вооруженных сил Украины управлению F-16 начнется в августе.

21 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что с учетом объективной ситуации на поле боя поставки F-16 едва ли смогут переломить ход конфликта, и призвал не возлагать на истребители слишком больших надежд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии ВСУ.

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