Как быстро поставить машину на учет в ГИБДД в 2023 году

Прежде чем свободно ездить по дорогам после покупки автомобиля, его нужно поставить на учет в ГИБДД. Как происходит регистрация в 2023 году, как пройти ее максимально быстро и какие документы понадобятся — в материале «Известий».

Какой транспорт регистрируют в ГИБДД в 2023 году

Согласно правилам регистрации транспортных средств, постановке на учет подлежат все автомобили и мотоциклы с двигателями мощностью более 4 кВт (или 50 см³) и способные развивать скорость свыше 50 км/ч. Регистрировать нужно и прицепы, а также транспорт из других государств, ввезенный в Россию на срок более одного года.

Эта процедура предстоит и тем, кто планирует утилизировать автомобиль, снять его с учета в связи с угоном или перевезти за границу. В случае перекраски кузова и внесения каких-либо изменений в конструкцию тоже нужно будет пройти регистрацию.

Она необходима в том числе для того, чтобы заблаговременно выявить преступные действия с автомобилем — например, если он числится в угоне.

Какие документы нужны для регистрации автомобиля в ГИБДД в 2023 году

После покупки автомобиля дается 10 дней на его регистрацию. Для запуска процедуры в первую очередь потребуется заявление. Заполнить его можно в ГИБДД или на портале «Госуслуги». Второй вариант более удобен, так как никуда ехать не придется и можно получить скидку 30% при оплате госпошлины.

Также надо предоставить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации (СТС) прежнего собственника, паспорт транспортного средства (ПТС), страховой полис ОСАГО, квитанцию об оплате госпошлины и документ, подтверждающий право владения автомобилем. Это может быть договор купли-продажи, дарения, свидетельство о вступлении в права наследования или любой другой.

Помимо этого, при постановке на учет автомобиля старше четырех лет требуется диагностическая карта, которую выдают по результатам технического осмотра. Это правило действует с прошлого года. Еще ряд документов могут запросить, если машина куплена в кредит или ввезена из другой страны.

Сколько стоит регистрация автомобиля в ГИБДД в 2023 году

Стоимость регистрации зависит от того, новый автомобиль или поддержанный. Так, постановка на учет купленного в салоне авто обойдется в 2850 рублей. При регистрации автомобиля с действующими номерами и ПТС — 850 рублей.

Дороже всего обойдется регистрация транспорта без номеров и с заменой ПТС — 3,3 тыс. рублей.

Ознакомиться с размерами всех госпошлин можно на «Госуслугах». Так, в 2023 году за госномера на автомобиль придется заплатить 2 тыс. рублей, на мототранспорт и прицепы — 1,5 тыс. рублей. Выдача ПТС обойдется в 800 рублей, а внесение в него изменений — 350 рублей. Выдача свидетельства о регистрации стоит 500 рублей.

Где поставить автомобиль на учет в ГИБДД в 2023 году

Поставить автомобиль на учет можно в любом подразделении ГИБДД независимо от места регистрации собственника. Для этого надо отправить заявление через «Госуслуги» и выбрать свободную дату.

Однако сейчас автовладельцам совсем необязательно идти в ГИБДД. Услугу по регистрации автомобиля уже несколько лет оказывают в МФЦ. Там осмотрят машину на оборудованной площадке и, если всё в порядке, передадут документы в дорожную инспекцию. Однако если такой зоны у МФЦ нет, то в услуге откажут.

Кроме того, с 2023 года поставить машину на учет и получить номера может сам автосалон. Выбрать этот вариант можно только при покупке нового авто, оформив доверенность на дилера. Также можно воспользоваться услугами фирм, которые оказывают помощь и сопровождение в ГИБДД. В Москве в среднем стоимость таких услуг составляет 4 тыс. рублей, при постановке на учет день в день — 6 тыс. рублей.

Согласно закону, зарегистрировать автомобиль могут автовладельцы старше 16 лет или их доверенные лица. При этом период действия регистрации не ограничен и не требует постоянного продления.

Когда могут отказать в регистрации автомобиля в ГИБДД в 2023 году

Даже если все документы на автомобиль собраны, в его регистрации могут отказать. Причин для этого несколько:

несоответствие характеристик автомобиля и данных в техпаспорте;

незарегистрированные изменения в конструкции автомобиля;

невозможно идентифицировать авто из-за нечитаемой маркировки;

на транспортное средство наложены запреты и ограничения;

незакрытый договор лизинга;

наличие задолженностей по штрафам, алиментам или налогам.

Поэтому перед визитом в ГИБДД рекомендуется тщательно изучить проблемы, из-за которых можно поучить отказ, и попытаться их устранить.

Штрафы за просроченную регистрацию автомобиля в ГИБДД в 2023 году

Просрочкой считается даже один день с момента окончания установленного срока регистрации. Нарушителю грозит штраф от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.

За управление незарегистрированным автомобилем предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей и 5 тыс. рублей — за повторное нарушение.

Ранее «Известия» писали о правилах регистрации автомобилей для новых регионов.