Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о работе команды Байдена над тем, чтобы он не спотыкался на людях
Недвижимость
В Краснодарском крае доля ипотечных сделок выросла на 11% за полгода
Политика
Путин и Лукашенко посетили остров Валаам
Мир
Макрон заявил о намерении создать «цифровой общественный порядок»
Политика
Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний законов об иноагентах
Мир
IFJ призвала расследовать обстоятельства гибели военкора «РИА Новости» Журавлева
Экономика
В Минэнерго заявили о рассмотрении возможности ограничения числа экспортеров топлива
Мир
Девять человек пострадали при взрыве на военной базе на Тайване
Общество
Пострадавшую при ударе по Крымскому мосту девочку выписывают из больницы
Общество
В Совфеде обсудили меры по обеспечению прав детей Донбасса на здоровье и образование
Политика
Патрушев заявил о курировании США кибератак украинских хакеров на РФ
Мир
Патрушев заявил о стимулировании США протестов в других странах

Как быстро поставить машину на учет в ГИБДД в 2023 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прежде чем свободно ездить по дорогам после покупки автомобиля, его нужно поставить на учет в ГИБДД. Как происходит регистрация в 2023 году, как пройти ее максимально быстро и какие документы понадобятся — в материале «Известий».

Какой транспорт регистрируют в ГИБДД в 2023 году

Согласно правилам регистрации транспортных средств, постановке на учет подлежат все автомобили и мотоциклы с двигателями мощностью более 4 кВт (или 50 см³) и способные развивать скорость свыше 50 км/ч. Регистрировать нужно и прицепы, а также транспорт из других государств, ввезенный в Россию на срок более одного года.

Эта процедура предстоит и тем, кто планирует утилизировать автомобиль, снять его с учета в связи с угоном или перевезти за границу. В случае перекраски кузова и внесения каких-либо изменений в конструкцию тоже нужно будет пройти регистрацию.

Она необходима в том числе для того, чтобы заблаговременно выявить преступные действия с автомобилем — например, если он числится в угоне.

До первой лампочки: каким будет новый перечень неисправностей машин
Правительство расширит список неполадок, при которых эксплуатация автомобилей будет запрещена

Какие документы нужны для регистрации автомобиля в ГИБДД в 2023 году

После покупки автомобиля дается 10 дней на его регистрацию. Для запуска процедуры в первую очередь потребуется заявление. Заполнить его можно в ГИБДД или на портале «Госуслуги». Второй вариант более удобен, так как никуда ехать не придется и можно получить скидку 30% при оплате госпошлины.

Также надо предоставить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации (СТС) прежнего собственника, паспорт транспортного средства (ПТС), страховой полис ОСАГО, квитанцию об оплате госпошлины и документ, подтверждающий право владения автомобилем. Это может быть договор купли-продажи, дарения, свидетельство о вступлении в права наследования или любой другой.

Помимо этого, при постановке на учет автомобиля старше четырех лет требуется диагностическая карта, которую выдают по результатам технического осмотра. Это правило действует с прошлого года. Еще ряд документов могут запросить, если машина куплена в кредит или ввезена из другой страны.

Сколько стоит регистрация автомобиля в ГИБДД в 2023 году

Стоимость регистрации зависит от того, новый автомобиль или поддержанный. Так, постановка на учет купленного в салоне авто обойдется в 2850 рублей. При регистрации автомобиля с действующими номерами и ПТС — 850 рублей.

Не копят штрафы: в России резко снизилось число водителей-неплательщиков
В Госавтоинспекции подсчитали, сколько автомобилистов не оплачивают «письма счастья»

Дороже всего обойдется регистрация транспорта без номеров и с заменой ПТС — 3,3 тыс. рублей.

Ознакомиться с размерами всех госпошлин можно на «Госуслугах». Так, в 2023 году за госномера на автомобиль придется заплатить 2 тыс. рублей, на мототранспорт и прицепы — 1,5 тыс. рублей. Выдача ПТС обойдется в 800 рублей, а внесение в него изменений — 350 рублей. Выдача свидетельства о регистрации стоит 500 рублей.

Где поставить автомобиль на учет в ГИБДД в 2023 году

Поставить автомобиль на учет можно в любом подразделении ГИБДД независимо от места регистрации собственника. Для этого надо отправить заявление через «Госуслуги» и выбрать свободную дату.

Однако сейчас автовладельцам совсем необязательно идти в ГИБДД. Услугу по регистрации автомобиля уже несколько лет оказывают в МФЦ. Там осмотрят машину на оборудованной площадке и, если всё в порядке, передадут документы в дорожную инспекцию. Однако если такой зоны у МФЦ нет, то в услуге откажут.

Кроме того, с 2023 года поставить машину на учет и получить номера может сам автосалон. Выбрать этот вариант можно только при покупке нового авто, оформив доверенность на дилера. Также можно воспользоваться услугами фирм, которые оказывают помощь и сопровождение в ГИБДД. В Москве в среднем стоимость таких услуг составляет 4 тыс. рублей, при постановке на учет день в день — 6 тыс. рублей.

Согласно закону, зарегистрировать автомобиль могут автовладельцы старше 16 лет или их доверенные лица. При этом период действия регистрации не ограничен и не требует постоянного продления.

Цифровой жезл: ГИБДД переходит на электронный формат
В Госавтоинспекции рассказали о новшествах, которые ждут автомобилистов

Когда могут отказать в регистрации автомобиля в ГИБДД в 2023 году

Даже если все документы на автомобиль собраны, в его регистрации могут отказать. Причин для этого несколько:

  • несоответствие характеристик автомобиля и данных в техпаспорте;
  • незарегистрированные изменения в конструкции автомобиля;
  • невозможно идентифицировать авто из-за нечитаемой маркировки;
  • на транспортное средство наложены запреты и ограничения;
  • незакрытый договор лизинга;
  • наличие задолженностей по штрафам, алиментам или налогам.

Поэтому перед визитом в ГИБДД рекомендуется тщательно изучить проблемы, из-за которых можно поучить отказ, и попытаться их устранить.

Штрафы за просроченную регистрацию автомобиля в ГИБДД в 2023 году

Просрочкой считается даже один день с момента окончания установленного срока регистрации. Нарушителю грозит штраф от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.

За управление незарегистрированным автомобилем предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей и 5 тыс. рублей — за повторное нарушение.

Ранее «Известия» писали о правилах регистрации автомобилей для новых регионов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023