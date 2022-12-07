В РФ утвердили правила регистрации автомобилей для новых регионов

Правительство России утвердило правила выдачи водительских удостоверений и регистрации транспортных средств для жителей ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом 6 декабря сообщил официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно документу, граждане России и иностранные граждане, проживающие на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях на день их принятия в Российскую Федерацию, должны заменить документы на автомобили, включая регистрационные знаки, до 1 января 2026 года.

Помимо этого, в постановлении сказано, что водительские права можно заменить без повторного прохождения экзаменов и медосвидетельствования.

Граждане, проживающие на новых территориях РФ, также освобождаются от уплаты госпошлины при предъявлении ранее полученного водительского удостоверения или документа, подтверждающего его получение. До 1 января 2024 года зарегистрировать транспортное средство в новых регионах можно будет без обязательного полиса ОСАГО.

За предоставлением госуслуг граждане могут обращаться в подразделения ГИБДД, действующие в новых регионах, а также в столицах иных субъектов РФ.

5 ноября МВД России предложило закрепить коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах машин вошедших в состав РФ регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожских областей. Донецкая Народная Республика — код 80, Луганская Народная Республика — код 81, Херсонская область — код 84, Запорожская область — код 85.

30 сентября по итогам референдумов президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Херсонской и Запорожской областей.