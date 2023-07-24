На следовавшем в РФ для погрузки зерна иностранном судне обнаружены следы взрывчатки

В трюме иностранного сухогруза, следовавшего в Россию для погрузки зерна через Керченский пролив, обнаружены следы взрывчатки. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Там отметили, что на судне, которое следовало из Турции в Ростов-на-Дону, в субботу, 22 июля, были «обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, а также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза».

Сотрудниками спецслужбы было установлено, что в конце мая судно находилось в порту Килия на Украине, а в июле в турецком порту Тузла на нем провели полную смену судовой команды, состоявшей из 12 украинских граждан. Также было изменено название сухогруза.

Отмечается, что эти обстоятельства «могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины».

В настоящее время принято решение о запрете прохода данного судна через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориальных вод России, добавили в пресс-службе.

17 июля в МИД РФ сообщили, что подконтрольные Киеву порты и открытый РФ коридор для вывоза зерна использовались украинской стороной в целях проведения террористических атак.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка фактически прекратила свое действие. Он отметил, что Россия немедленно вернется в нее, как только будут выполнены требования Москвы, в числе которых подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

19 июля президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что участники зерновой сделки не выполнили никаких договоренностей и обязательств, а лишь постоянно требовали что-то от России.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.