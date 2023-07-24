«Лион» предложил защитнику «Динамо» Сазонову пятилетний контракт

Французский футбольный клуб «Лион» согласовал условия контракта с защитником «Динамо» Сабой Сазоновым, сообщает 23 июля L'Equipe.

Отмечается, что «Лион» готов подписать контракт на пять лет. В свою очередь, московский клуб готов расстаться с Сазоновым за €3–4 млн.

При этом изначально французский клуб планировал купить защитника, чтобы отдать его в аренду бельгийскому «Моленбеку». Однако возможный переход защитника «Лиона» Синали Диоманде в «РБ Зальцбург» может помочь грузину сразу попасть в заявку на сезон-2023/24.

Ранее, 28 мая, Саба Сазонов отличился пенальти в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «ВТБ Арена» между «Динамо» и «Локомотивом», в котором победу одержал «Локомотив» со счетом 4:2.

До этого, еще в сентябре прошлого года, сообщалось, что футболист московского клуба «Динамо» Саба Сазонов будет выступать за молодежную сборную Грузии. Защитник Саба Сазонов, а также полузащитник Лука Гагнидзе, как уточнялось, отправились провести две игры: 24 сентября с Португалией и 27 сентября с Турцией. При этом приглашение от молодежной команды России Сазонов не принял.