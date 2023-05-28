«Локомотив» победил «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ
Московский «Локомотив» обыграл столичное «Динамо» со счетом 4:2 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра состоялась 28 мая на стадионе «ВТБ Арена». В составе «Локомотива» мячи забили Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Максим Ненахов и Вильсон Изидор. У «Динамо» отличились Федор Смолов с пенальти и Саба Сазонов.
«Локомотив» набрал 42 очка по итогам тура и остался на девятом месте в турнирной таблице. «Динамо» с 45 баллами сохранило седьмую строчку.
Одновременно с этим матчем состоялась встреча воронежского «Факела» и самарских «Крыльев Советов». «Факел» одержал победу со счетом 2:1 и обошел соперников в споре за 12-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
В составе воронежцев мячи забили Андрей Мендель и Роман Акбашев. После их голов отличился игрок «Крыльев Советов» Николай Рассказов.
Ранее в этот день московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород» сыграли вничью в 29-м туре РПЛ. Матч завершился со счетом 0:0.