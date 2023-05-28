«Спартак» сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» в РПЛ
Московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород» сыграли вничью в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч состоялся 28 мая на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершился со счетом 0:0.
В составе хозяев поля желтую карточку получил Роман Зобнин, у гостей предупреждения получили Николай Калинский и Артур Нигматуллин.
«Спартак» набрал 54 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице, уступая одно очко ЦСКА. «Пари Нижний Новгород» с 27 баллами поднялся на 13-ю позицию, опередив воронежский «Факел».
Накануне «Оренбург» на выезде обыграл «Торпедо» в матче 29-го тура РПЛ. Игра закончилась со счетом 3:1.
Также 27 мая «Краснодар» в меньшинстве смог отстоять ничью в игре с ЦСКА. Матч завершился со счетом 0:0.