Реклама
Прямой эфир
Мир
В Сербии предупредили об угрозе вооруженного конфликта в Косово
Мир
Лукашенко призвал всех волнующихся о ядерном оружии вступать в союз РФ и Белоруссии
Мир
Лукашенко заявил о неизбежности столкновения России с Украиной
Мир
Алиев заявил об отсутствии табу в сближении с ЕАЭС
Спорт
Украинка Костюк не стала пожимать руку Соболенко после поражения на «Ролан Гаррос»
Мир
Священник ПЦУ попытался с помощью болгарки взломать храм УПЦ
Общество
Режиссера Панфилова переведут в реабилитационный центр на следующей неделе
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении двух групп украинских диверсантов в Харьковской области
Происшествия
В Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелись бытовки площадью 300 кв. м
Мир
Зеленский предложил ввести в отношении Ирана санкций сроком на 50 лет
Мир
Алиев заявил об отсутствии препятствий для подписания мирного договора с Арменией
Мир
Bloomberg указало на превосходство российских ракет и самолетов над F-16

«Спартак» сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» в РПЛ

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород» сыграли вничью в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч состоялся 28 мая на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершился со счетом 0:0.

В составе хозяев поля желтую карточку получил Роман Зобнин, у гостей предупреждения получили Николай Калинский и Артур Нигматуллин.

«Спартак» набрал 54 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице, уступая одно очко ЦСКА. «Пари Нижний Новгород» с 27 баллами поднялся на 13-ю позицию, опередив воронежский «Факел».

Нападающий — пас: скажется ли на игре «Спартака» потеря Соболева
В предпоследнем туре РПЛ продолжится заочная борьба красно-белых, ЦСКА и «Ростова» за медали

Накануне «Оренбург» на выезде обыграл «Торпедо» в матче 29-го тура РПЛ. Игра закончилась со счетом 3:1.

Также 27 мая «Краснодар» в меньшинстве смог отстоять ничью в игре с ЦСКА. Матч завершился со счетом 0:0.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023