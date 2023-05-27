«Оренбург» на выезде обыграл «Торпедо» в матче 29-го тура РПЛ

«Оренбург» на выезде обыграл московское «Торпедо» со счетом 3:1 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч состоялся 27 мая на стадионе «Лужники». В составе хозяев поля отличился только Марио Чурич на 45-й минуте.

У гостей два пенальти реализовали Дмитрий Воробьев на 42-й минуте и Химми Марин на 50-й. На 87-й минуте Данил Капустянский установил окончательный счет.

«Оренбург» набрал 43 очка и расположился на восьмом месте в турнирной таблице. «Торпедо», потерпев седьмое поражение подряд, осталось с 13 очками на последней, 16-й позиции.

Ранее в этот день «Краснодар» в меньшинстве смог отстоять ничью в игре с ЦСКА. Матч закончился со счетом 0:0. Московский клуб сохранил за собой вторую строку по итогам встречи.