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«Краснодар» в меньшинстве удержал ничью в матче с ЦСКА

«Краснодар» и ЦСКА не забили голов в первом тайме матча 29-го тура РПЛ
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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«Краснодар» в меньшинстве смог отстоять ничью в игре с ЦСКА. Встреча прошла 27 мая в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги.

Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Игроки «Краснодара» на 57-й минуте остались в меньшинстве, когда с поля, получив красную карточку, был удален защитник Вячеслав Литвинов, сообщает «Спорт-Экспресс».

К этому моменту ЦСКА находится на второй строчке турнирной таблицы этого сезона Российской премьер-лиги: команда набрала 55 очков в 29 матчах. Его соперник в прошедшей игре «Краснодар» расположился на шестой строчке с результатом 47 очков. Команда опережает «Динамо», которое к этому моменту сыграло на матч меньше, на два очка.

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«Краснодар» 17 мая на домашнем поле обыграл «Урал» в финале «Пути регионов FONBET» Кубка России, встреча закончилась со счетом 2:1.

Таким образом, «Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России. Его соперником станет ЦСКА. Матч пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

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