«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России
Футбольный клуб «Краснодар» в среду, 17 мая, на домашнем поле обыграл «Урал» в финале Пути регионов FONBET Кубка России, встреча закончилась со счетом 2:1.
В составе «Краснодара» отличились защитник Кайо и нападающей Джон Кордоба. У екатеринбуржцев гол забил нападающий Эрик Бикфалви, уточняет «Спорт-Экспресс».
Таким образом, «Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России. Его соперником станет ЦСКА. Матч пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».
В начале мая «Урал» проиграл ЦСКА в ответном финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России со счетом 1:2.