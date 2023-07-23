Просивший об участии в саммите БРИКС Макрон не получил приглашение

Президент Франции Эммануэль Макрон, просивший об участии в саммите БРИКС, так и не получил приглашение на встречу группы. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщило южноафриканское издание News 24.

Макрон в начале июня обратился к главе ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой принять участие в саммите, который пройдет в Йоханнесбурге в августе. Как утверждает издание, в числе отправленных приглашений письма французскому лидеру нет.

США и Великобритания также не были приглашены на мероприятие.

Саммит БРИКС (в организацию которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) состоится 22–24 августа. Это будет первый очный саммит группы с момента начала пандемии COVID-19. Одним из главных вопросов, вероятно, станет расширение группы путем включения в ее состав Аргентины, Ирана, Алжира и других стран.

Представлять Россию в Йоханнесбурге будет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в переговорах по видео-конференц-связи. Однако, как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это не помешает полноценному участию во встрече.

17 июня Песков сообщил, что целый ряд стран заявил о намерении вступить в БРИКС. В частности, 14 июня Египет подал заявку.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума.