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Турист на Родосе рассказал об эвакуации людей из-за пожаров на острове

Российский турист на Родосе рассказал «Известиям» об эвакуации людей из-за неконтролируемых пожаров на острове
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Отдыхавший на греческом острове Родос российский турист 23 июля рассказал «Известиям», что люди массово эвакуируются из-за неконтролируемых природных пожаров.

По словам Данила Корниенко, обычные люди помогают в эвакуации.

«Полиция закрывает города крупные, которые расположены на берегу, потому что организуются пробки, если из одного города начинают выселять людей», — отметил россиянин.

Он напомнил, что по берегу моря на Родосе идет только одна дорога, поэтому пробки легко образуются.

Пожары идут по центральной части острова, пятый день власти пытаются тушить огонь, применяется в том числе и авиация.

Накануне власти Греции сообщили, что более 30 тыс. человек эвакуируют из районов, которым угрожает огонь в лесных массивах на острове Родос. Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, эвакуированных из опасных районов и размещенных в зданиях гимназий.

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Также 22 июля сообщалось, что в городе Киотари на греческом острове Родос эвакуировали туристов в результате пожара в трех небольших отелях. Сведений о пострадавших нет.

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