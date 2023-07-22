В Госдуме прокомментировали обстрел ВСУ группы российских журналистов

Обстрел журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости» Вооруженными силами Украины (ВСУ) является посягательством на прессу. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в субботу, 22 июля, в беседе с «Известиями».

«Безусловно, это вопиющий факт. Можно расценивать как террористический акт, посягательство на прессу. К сожалению, это не первый случай в отношении наших журналистов. Безусловно, мировая общественность должна дать соответствующую оценку. Все говорят о свободе слова, о праве проводить различные мероприятия, участвовать в освещении тех или иных событий», — сказал он.

По словам Швыткина, такие ситуации должны вызывать беспрекословную реакцию.

Зампред добавил, что во вторник, 25 июля, пройдет пленарное заседание, на котором он поднимет эту тему.

Швыткин заключил, что по итогам заседания депутаты направят обращения в различные международные организации с целью осуждения факта обстрела журналистов и принятия мер по недопущению подобных происшествий.

В свою очередь, политолог, специалист по российско-украинским отношениям Денис Денисов в беседе с «Известиями» назвал «вопиющим случаем» ситуацию с обстрелом российских журналистов в Запорожской области.

Ранее в этот день военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб в зоне спецоперации при украинском обстреле. Также ранения получил фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский. Под огонь попала и съемочная группа «Известий» — корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

Как заявили в Минобороны РФ, попавшие под обстрел журналисты МИЦ «Известия» и «РИА Новости» готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.