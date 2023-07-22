Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине частично обесточено пять областей
Спорт
«Урал» впервые обыграл ЦСКА в РПЛ
Мир
Ямайка намерена провести референдум по выходу из состава Великобритании
Наука и техника
Российские датчики помогут обезопасить атомные реакторы во всем мире
Происшествия
Военкор «РИА Новости» Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО
Мир
Совбез Белоруссии заявил о продолжающихся попытках недругов расшатать ситуацию
Мир
У посольства Ирака в Копенгагене прошла акция с сожжением Корана
Спорт
Футболиста ЦСКА Дивеева прооперируют в Германии
Происшествия
Съемочная группа «Известий» пострадала в зоне СВО
Мир
Экс-разведчик США предрек раздел территорий Украины европейскими странами
Мир
Тысячи протестующих против судебной реформы подошли к Иерусалиму
Спорт
Российская теннисистка Потапова снялась с турнира в Германии из-за проблем с визой
Мир
Посла России вызвали в МИД Польши
Сюжет:

В Госдуме прокомментировали обстрел ВСУ группы российских журналистов

Зампред комитета Госдумы по обороне Швыткин назвал обстрел ВСУ российских журналистов посягательством на прессу
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обстрел журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости» Вооруженными силами Украины (ВСУ) является посягательством на прессу. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в субботу, 22 июля, в беседе с «Известиями».

«Безусловно, это вопиющий факт. Можно расценивать как террористический акт, посягательство на прессу. К сожалению, это не первый случай в отношении наших журналистов. Безусловно, мировая общественность должна дать соответствующую оценку. Все говорят о свободе слова, о праве проводить различные мероприятия, участвовать в освещении тех или иных событий», — сказал он.

По словам Швыткина, такие ситуации должны вызывать беспрекословную реакцию.

Зампред добавил, что во вторник, 25 июля, пройдет пленарное заседание, на котором он поднимет эту тему.

Швыткин заключил, что по итогам заседания депутаты направят обращения в различные международные организации с целью осуждения факта обстрела журналистов и принятия мер по недопущению подобных происшествий.

Развязались руки: какой ответ на поставки Киеву кассетных боеприпасов даст РФ
Сергей Шойгу констатировал превосходство России в эффективности и разнообразии этого вида вооружений

В свою очередь, политолог, специалист по российско-украинским отношениям Денис Денисов в беседе с «Известиями» назвал «вопиющим случаем» ситуацию с обстрелом российских журналистов в Запорожской области.

Ранее в этот день военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб в зоне спецоперации при украинском обстреле. Также ранения получил фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский. Под огонь попала и съемочная группа «Известий» — корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

Как заявили в Минобороны РФ, попавшие под обстрел журналисты МИЦ «Известия» и «РИА Новости» готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023