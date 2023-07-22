«Известия» показали последствия обстрела ВСУ Петровского района Донецка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Петровскому району Донецка. Корреспондент «Известий» в субботу, 22 июля, показал кадры последствий обстрела.
Прилет был зафиксирован утром на улице Архитекторов. На кадрах видны выбитые окна многоквартирного дома, разрушенные балконы и посеченные осколками стены.
Ранее, 21 июля, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что за утро ВСУ шесть раз обстреляли город. В общей сложности украинские боевики выпустили по городу 25 снарядов.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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