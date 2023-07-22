Украинский журналист назвал причину увольнения посла Украины в Британии

Украинский журналист и блогер Виктор Коваленко, живущий в США, 21 июля заявил, что увольнение посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко вызвано истерикой президента Владимира Зеленского.

«В истерике Зеленский уволил одного из лучших профессиональных украинских дипломатов, который много сделал для получения военной помощи от Великобритании», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Как отметил Коваленко, увольнение посла является еще одним признаком развития у Зеленского «диктаторской» черты, связанной с требованием максимальной лояльности. Он указал, что склонность к «детской мести» приводит к тому, что при увольнении несогласных стремятся «потроллить» или унизить.

По его словам, Пристайко узнал о своем увольнении во время поездки на церемонию открытия улицы имени Зеленского в небольшом английском городе. Послу пришлось развернуть автомобиль в пути.

Ранее в этот день первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров скзал в беседе с «Известиями», что в украинской элите назревают серьезные разногласия. Так он отреагировал на информацию о том, что Зеленский уволил раскритиковавшего его посла в Великобритании Вадима Пристайко.

13 июля Пристайко в интервью Sky News назвал лишним и нездоровым сарказм Зеленского — ранее украинский президент заявил британскому министру Бену Уоллесу, рекомендовавшему Киеву поблагодарить Лондон за помощь, что каждое утро будет просыпаться и звонить ему со словами благодарности.

В тот же день Зеленский опубликовал в Telegram-канале видеообращение, в котором 47 раз произнес слова благодарности в адрес стран-партнеров, оказывающих поддержку Киеву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это отметила, что Зеленский своим хамством в адрес Уоллеса шантажирует его.

При этом 20 июля Уоллес заявил, что Лондон передал Киеву в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировал год назад, — более 200 тыс. — и как минимум 5 млн единиц противопехотного оружия, включая минометы и гранаты, а также 1,5 тыс. единиц противовоздушного оружия и 100 пусковых установок для него.