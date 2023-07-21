Лондон превысил в 15 раз запланированный объем поставок снарядов Киеву

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 20 июля заявил, что Лондон передал Киеву в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировал год назад.

«Например, мы поставили в 15 раз больше артиллерийских боеприпасов (более 200 тыс. — Ред.), чем планировалось изначально», — приводит его слова агентство PA Media.

Как отметил Уоллес, в прошлом году Великобритания хотела отправить Украине 16 тыс. боеприпасов для артиллерии, однако поставки пришлось увеличить, чтобы «оперативно отреагировать на приоритеты Украины». При этом поставки стрелкового оружия и противотанковых боеприпасов оказались меньше задуманного.

Уоллес подчеркнул, что Соединенное Королевство передало Вооруженным силам Украины (ВСУ) как минимум 5 млн единиц противопехотного оружия, включая минометы и гранаты, а также 1,5 тыс. единиц противовоздушного оружия и 100 пусковых установок для него.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что Великобритания предоставит Украине пакет финансовой помощи в размере £50 млн (около ­­$65 млн). Уточнялось, что данные средства будет направлены на ремонт военного оборудования и создание военного реабилитационного центра на Украине.

8 июля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что королевство продолжит оказывать Украине военную помощь, предоставляя тяжелые боевые танки и оружие большой дальности.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.