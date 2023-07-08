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Сунак заявил о продолжении военной помощи Украине со стороны Великобритании

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Фото: Global Look Press/Tejas Sandhu
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Великобритания продолжит оказывать Украине военную помощь. Об этом 8 июля заявил премьер-министр королевства Риши Сунак, комментируя поставку кассетных боеприпасов киевскому режиму.

«Мы продолжим вносить свой вклад в поддержку Украины против <военной операции> России, но мы делаем это, предоставляя тяжелые боевые танки и совсем недавно оружие большой дальности. Мы надеемся, что все страны смогут продолжать поддерживать Украину», — цитирует его телеканал Sky News.

Перед этим Сунак напомнил, что Великобритания подписала Конвенцию по кассетным боеприпасам. Он заявил, что не одобряет использование такого рода оружия.

Телеканал отмечает, что 10 июля Сунак встретится в Лондоне с президентом США Джо Байденом.

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7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. По его словам, Киев дал гарантии ответственно использовать их.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния со стороны США.

8 июля бывший начальник генерального штаба сухопутных войск Великобритании лорд Ричард Даннат заявил, что передача кассетных боеприпасов Украине может спровоцировать раскол среди стран — членов НАТО. Тогда же член палаты представителей США от Демократической партии Бетти МакКоллум призвала Вашингтон ликвидировать остатки кассетных боеприпасов, а не передавать их Украине. По ее словам, такое вооружение может принести только новые жертвы.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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