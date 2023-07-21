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Зеленский уволил посла Украины в Британии после критики в свой адрес
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Зеленский уволил посла Украины в Британии после критики в свой адрес

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Pavlo Gonchar
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Великобритании Вадима Пристайко. Соответствующий указ 21 июля опубликован на сайте офиса украинского лидера.

«Указ президента Украины <...> об освобождении В. Пристайко от должностей», — сказано в документе.

Пристайко также снят с поста постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO).

13 июля дипломат в интервью Sky News назвал лишним и нездоровым сарказм Зеленского — ранее украинский президент заявил британскому министру Бену Уоллесу, рекомендовавшему Киеву поблагодарить Лондон за помощь, что каждое утро будет просыпаться и звонить ему со словами благодарности.

В этот же день Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором 47 раз произнес слова благодарности в адрес стран-партнеров, оказывающих поддержку Киеву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это отметила, что Зеленский своим хамством в адрес Уоллеса шантажирует его.

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При этом 20 июля Уоллес заявил, что Лондон передал Киеву в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировал год назад, — более 200 тыс. и как минимум 5 млн единиц противопехотного оружия, включая минометы и гранаты, а также 1,5 тыс. единиц противовоздушного оружия и 100 пусковых установок для него.

Он отметил, что в прошлом году Великобритания хотела отправить Украине 16 тыс. боеприпасов для артиллерии, однако поставки пришлось увеличить, чтобы «оперативно отреагировать на приоритеты Украины».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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