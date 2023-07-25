Нюансы долгового рынка: почему падают российские облигации

Российские государственные облигации падают в цене, а их доходность, напротив, растет. За последние два месяца индекс RGBI, показывающий состояние дел на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), упал более чем на 2%, достигнув минимума с начала октября прошлого года. Бумаги долгового рынка теряют в цене на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Насколько серьезно это падение и чем вообще стоит руководствоваться частному инвестору, покупающему такой базовый актив, как ОФЗ, — в материале «Известий».

На что повлиял рост ключевой ставки

21 июля Банк России повысил ключевую ставку рефинансирования на 100 базовых пунктов (1 процентный пункт), до 8,5% годовых . Решение о повышении ставки было ожидаемым, вопрос заключался лишь в его масштабах. Практика показала, что опасения инвесторов по поводу жесткой реакции ЦБ на ускорение инфляции и сильное падение рубля были более чем справедливы.

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Этот шаг сказался на всем отечественном фондовом рынке, но в первую очередь ударил по государственным облигациям . По словам персонального брокера «БКС Мир инвестиций» Филиппа Оринича, снижение их котировок объяснялось тем, что рынок уже заблаговременно оценил перспективы повышения ставки по принципу «продавай на слухах, покупай на новостях».

— При повышении процентных ставок рынок ждет увеличения доходностей, которое может быть достигнуто именно за счет снижения цен облигаций. Так как в индекс RGBI заложены цены средних и длинных ОФЗ, которые являются наиболее чувствительными к изменениям процентных ставок, то, соответственно, на фоне повышения ставок и снижения цен на облигации падает и индекс, — пояснил эксперт.

В то же время Оринич считает, что трейдеры ожидали более слабого изменения ставки. Согласно консенсус-прогнозу, рынок закладывал увеличение ключевой ставки ЦБ на 50 базовых пунктов, до 8%. Однако ЦБ принял решение увеличить ставку до 8,5%, что, в свою очередь, приведет к большему снижению цен на облигации и, соответственно, падению индекса RGBI еще сильнее.

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В связи с этим аналитик считает, что в ближайшее время котировки облигаций расти не будут — пока растет ставка. А снижаться она будет только после прекращения ускорения инфляции и ее возврата к динамике снижения до установленного ЦБ целевого уровня в 4%.

Как выбрать облигации

Хотя облигации падают в цене, они по-прежнему пользуются большим спросом у частных инвесторов, число которых на Московской бирже превысило 25 млн человек. Государственные облигации составляют около 20% от их портфеля и остаются выбором консервативного инвестора, который пришел на фондовую биржу не с целью быстро заработать, а для поиска альтернативы вкладам в банке . Но облигации не депозиты, они могут расти и падать в цене, как и другие ценные бумаги, а их доходность не равна фиксированному проценту. Поэтому при работе с ними необходимо понимать все нюансы, которые порой могут быть довольно сложными.

По словам Оринича, при выборе ОФЗ в первую очередь надо обращать внимание на срок погашения облигаций, которые вы хотите взять себе в портфель.

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— Не рекомендуется, чтобы данный срок превышал срок вашего инвестиционного горизонта. То есть если мы рассматриваем инвестиции на пять лет, то нам нет смысла брать облигации сроком погашения через восемь лет. В этом случае мы берем на себя больший рыночный риск, связанный с тем, что через пять лет такая облигация может стоить меньше цены ее покупки. Также нам не стоит брать облигации сроком погашения через два года, так как в этом случае мы, наоборот, получим меньшие доходности, чем по облигациям с погашением через пять лет. При нормальной кривой ОФЗ доходности растут с увеличением срока погашения , — рассказал эксперт.

Для примера можно сравнить ОФЗ с погашением в 2028 году. ОФЗ выпуска № 26212 имеют ставку купона 7,05% годовых, цену на 21 июля в 90,2% от номинала и доходность к погашению 10,04%. ОФЗ № 26236 имеют ставку купона 5,7% годовых, цену на 21 июля в 84,14% от номинала и доходность к погашению 10,16%. Таким образом, несмотря на то что цены на облигации и ставка купона сильно отличаются, их доходность при погашении практически равна.

— Соответственно, для инвесторов ключевым параметром при выборе облигаций в портфель является именно срок погашения облигаций, а ставка купона и текущая цена не так важны, — отметил Филипп Оринич.

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В чем особенности ОФЗ

По словам аналитика ФГ «Финам» Алексея Ковалева, особенность торгуемых на бирже ОФЗ заключается в том, что все они в достаточной мере ликвидны — в отличие от основной массы корпоративных облигаций . Тем не менее они могут продаваться как выше, так и ниже номинала, и это зависит от текущего уровня процентной ставки.

— Представьте, что, например, какая-то ОФЗ размещалась, когда ключевая ставка была 7%. Эта ОФЗ разместилась с купоном 7% и по номиналу. Теперь рыночная ставка не 7%, а, скажем, 9%. Разумеется, никто не будет сейчас покупать облигацию, которая в год платит 7%, за ее номинал. Инвестор хочет получить доходность 9%, а чтобы получить такую доходность, требуется, чтобы бумага торговалась ниже своего номинала. Выше номинала облигации будут торговаться, когда ставки упадут: для получения более высокого фиксированного купона надо будет доплатить к номиналу, — пояснил он.

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Филипп Оринич добавил, что цена облигаций зависит от многих параметров, в которые входят текущие процентные ставки и, соответственно, доходности на рынке, срок погашения, либо срок оферты, а также ставки купона.

— Чем выше купонная ставка и ближе срок погашения, тем меньше цена облигации реагирует на изменение процентных ставок, и, наоборот, чем меньше купонная ставка и дальше срок погашения, тем больше цена облигации реагирует на изменение процентных ставок, — заключил собеседник издания.