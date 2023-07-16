«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в июне

Июнь оказался весьма положительным месяцем для российского фондового рынка и принес много позитивных новостей. Несмотря на то что основной индекс Мосбиржи вырос не очень значительно, объем торгов существенно увеличился во всех категориях, включая акции, облигации, валюту и другие активы . Подробнее о том, как изменилась стоимость разных инвестпортфелей за месяц, — в материале «Известий».

Итоги месяца

За первый месяц лета индекс Мосбиржи вырос только на 76 пунктов — с 2721 до 2797, однако объем торгов в разных категориях в тот же период увеличился очень существенно. Так, объем операций с акциями российских компаний вырос в 2,1 раза, до 1,9 трлн рублей, по облигациям прирост составил 89,8%, до 1,18 трлн рублей, а на валютном рынке оборот прибавил почти 30%, достигнув отметки 6,9 трлн рублей.

Каких-либо громких событий, существенно повлиявших на итоги торгов, в прошедшем месяце не произошло — некоторое ослабление рубля поддержало котировки российских акций, а Банк России в ходе заседания совета директоров по ключевой ставке сохранил ее на уровне 7,5%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тем не менее продолжающееся снижение курса российской валюты к иностранным вполне может стать одним из проинфляционных факторов , говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Это, в свою очередь, может повлиять на решение регулятора о повышении ключевой ставки уже на следующем заседании 21 июля. Аналитики «Финама» считают, что первым шагом может стать повышение ставки на 50 б.п., до 8%, но в случае дальнейшего существенного ослабления курса рубля регулятор может принять еще более жесткое решение.

Что касается непосредственно событий на фондовом рынке, стоит упомянуть о решении «Магнита» увеличить объем выкупа собственных акций, что привело к росту котировок его ценных бумаг почти на 20%. Если другие эмитенты последуют примеру компании, это может привести как к удорожанию их собственных бумаг, так и к более высокой динамике индекса Мосбиржи в целом.

Валюта под подушкой — доллары и евро

Динамика валютных пар в первый месяц лета позволила впервые за всё время биржевого эксперимента, начатого в апреле прошлого года, вывести рублевое выражение стоимости портфеля из долларов и евро в положительную доходность. За месяц он подорожал на 11,7%, до 218,2 тыс. рублей — на первоначально вложенные 200 тыс.

Аналитик «Финама» Иван Пуховой отмечает, что с начала года российская валюта уже ослабла к доллару США на 27% и влияние этого тренда продолжается . По его словам, это связано с относительно слабыми ценами на нефть, сокращением валютных доходов страны в целом и повышенным спросом на валюту при дефиците предложения на рынке. С другой стороны, такая ситуация играет в пользу сокращения дефицита федерального бюджета.

Их мало кто видел вживую — юани, гонконгские доллары, лиры и белорусские рубли

Динамика экзотического портфеля в целом повторила показатели классического, но была более умеренной — рост составил 7% за месяц, до 151,9 тыс. рублей на 200 тыс. первоначально вложенных.

Главной причиной более слабой динамики в этом портфеле является дальнейшее ослабление турецкой лиры к доллару США , продолжающееся на фоне макроэкономических проблем страны. Остальные активы в нем двигаются синхронно и, скорее всего, сохранят текущую динамику по отношению к рублю.

Всё как в банке — шесть выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами

В портфеле ОФЗ по итогам июня произошла небольшая просадка, составившая символические минус 0,3%. По итогам месяца общая стоимость портфеля составила 223,7 тыс. рублей к 200 тыс. первоначальных инвестиций — за всё время он вырос на 11,8%. На снижение общей стоимости портфеля повлиял сигнал регулятора о готовности перейти к циклу ужесточения денежно-кредитной политики — однако результаты торгов показывают, что участники рынка рассчитывают именно на краткосрочное повышение ставки и ее быстрое возвращение к прежним значениям. После того как будет погашен выпуск 26215, вернувшаяся сумма будет вложена в облигации с коротким периодом обращения.

Крупные компании, а не Минфин — четыре выпуска корпоративных облигаций

В относительно спокойном июне портфель из корпоративных облигаций несколько прибавил в цене — плюс 0,7% к прошлому месяцу, или 255,3 тыс. рублей общей стоимости на конец июня. На ценовую динамику составляющих его активов также повлияло заявление ЦБ о готовности поднимать ключевую ставку, однако отрицательной динамики, как в портфеле из ОФЗ, не получилось ввиду более высокого уровня риска в корпоративных облигациях. Вместе с тем по выпуску «Аэрофлота» пришли купонные выплаты — их аналитики «Финама» предлагают реинвестировать в ту же бумагу.

Нет лучшей доли, чем в доле, — акции российских «голубых фишек»

Портфель акций российских компаний первого эшелона, как и портфель классических валют, впервые за всё время эксперимента перешагнул отметку первоначально инвестированных 200 тыс. рублей, прибавив 7,5% в цене за месяц. По итогам июня его общая стоимость составила 214,4 тыс. рублей.

Основной вклад в рост общей стоимости портфеля сделали акции «Магнита», выросшие на фоне новости о выкупе до 30% ценных бумаг у нерезидентов вместо ранее объявленных 10%. После того как бумаги компании вернутся в первый эшелон по формальному признаку, они могут подорожать еще сильнее.

Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом

Ценные бумаги спекулятивного портфеля подорожали не так сильно, как акции из первого эшелона, — за месяц общая стоимость этого портфеля выросла на 3,5%. Но важно напомнить, что за всё время показатель превысил 100% — купленные за первоначальные 200 тыс. рублей активы сейчас стоят 410,5 тыс. рублей.

В июне в рамках этого портфеля котировки «Куйбышевазота» снизились на 3,7% — по словам аналитиков «Финама», это можно считать стандартным уровнем колебаний в данном инструменте. Фиксировать прибыль в тех или иных позициях они по-прежнему считают нецелесообразным.

Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).