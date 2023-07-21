В ООН обеспокоены сообщениями о применении Украиной кассетных боеприпасов США

В ООН обеспокоены сообщениями о применении Украиной кассетных боеприпасов, переданных США, заявил 21 июля представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге.

По его словам, в организации считают, что такие боеприпасы не должны использоваться.

«Мы видели эти сообщения, которые вызывают сильное беспокойство. Как мы и говорили ранее, вооружения такого типа должны остаться в прошлом. Они не должны применяться», — подчеркнул Дюжаррик.

Накануне СМИ сообщали о применении кассетных боеприпасов, переданных США, Вооруженными силами Украины (ВСУ). По данным прессы, украинские боевики с их помощью пытаются пробить хорошо укрепленные позиции российских военных, которые сорвали контрнаступление Киева.

20 июля в Вашингтоне подтвердили начало применения Киевом кассетных боеприпасов. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что примерно в течение семи последних дней Украина приступила к применению поставленных США кассетных боеприпасов. Он отметил, что украинская армия применяет кассетные снаряды «эффективно» и «приемлемым образом».

До этого, 13 июля, передачу кассетных боеприпасов Киеву подтвердил Пентагон. Президент США Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.

Президент России Владимир Путин призвал относиться к поставкам кассетных бомб на Украину как к преступлению, заявив, что США приняли это решение, потому что им не хватает других боеприпасов.

7 июля в офисе генсека ООН выступили против применения кассетных боеприпасов. Так, генеральный секретарь организации Антонию Гутерриш заявил, что не хочет, чтобы их применяли на поле боя.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.