Путин объяснил решение США о поставках кассетных боеприпасов Украине

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что к поставкам на Украину кассетных боеприпасов нужно относиться как к преступлению. По его словам, США приняли такое решение «не от хорошей жизни», а так как они испытывают дефицит других боеприпасов.

«Что касается кассетных боеприпасов, то оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад. Когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением», — ответил Путин на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Видео опубликовано в Telegram-канале ведущего.

Российский лидер отметил, что именно так и нужно относиться к к передаче Киеву этих снарядов. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты приняли это решение «не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов».

По словам главы государства, у России до сих пор не было необходимости применять кассетные боеприпасы, но в случае их использования против страны РФ оставляет за собой право на зеркальные действия.

«Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — заключил Путин.

13 июля Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Киеву. До этого, 7 июля, президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что передача кассетных боеприпасов обречена на провал. Это решение не поддержали многие страны и представители США, отметила дипломат. По ее словам, поставки этих снарядов угрожают мирному населению и эскалации конфликта.

Кроме того, 12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное использование Украиной кассетных боеприпасов вынуждает Россию принимать определенные контрмеры. Однако какими они будут, по его словам, решать будет Минобороны России.

Так, 11 июля город Токмак Запорожской области уже был обстрелян кассетными боеприпасами. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

Еще 7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверял, что Вашингтон получил от украинской стороны письменные гарантии, что эти снаряды якобы будут применяться «с осторожностью» во избежание риска для мирного населения.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.