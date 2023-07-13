Захарова заявила о бесполезности поставок кассетных боеприпасов Украине

Поставки Западом кассетных боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) обречены на провал. Об этом 13 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью журналу «Международная жизнь».

«Как бы коллективный Запад ни старался вооружать Вооруженные силы Украины и нацеливать украинские власти на продолжение противостояния с Россией, эти попытки обречены на провал», — подчеркнула она.

Она отметила также, что решение США поставить киевскому режиму кассетные бомбы шокировало мир. Захарова подчеркнула, что даже в Соединенных Штатах не поддержали это решение Ввашингтона.

«Решение Вашингтона поставить кассетные бомбы украинским нацистам продиктовано его стремлением любой ценой нанести России максимальный стратегический урон. В США признались, что запасы обычных снарядов у них истощились, поэтому в ход пошли негуманные виды оружия. При этом американцев не волнует судьба мирных жителей, которые будут гибнуть в результате их преступных поставок. Они готовы в прямом смысле слова «воевать до последнего украинца»», — отмечает Захарова.

Она заявила, что российская сторона осознает, чем угрожает применение кассетных бомб мирному населения, поэтому не использовала их во время спецоперации, но, по словам Захаровой, если ВСУ всё-таки применит такое вооружение, РФ будет вынуждена дать сопоставимый ответ.

Ранее в этот день командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский заявил в интервью CNN, что ВСУ получили от США кассетные боеприпасы. Он отметил, что решение о применении кассетных бомб на определенных территориях будет принимать высшее военное руководство. При этом Киев якобы письменно гарантировал Вашингтону, что не будет использовать этот вид вооружения против гражданского населения.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное использование Украиной кассетных боеприпасов вынуждает Россию принимать определенные контрмеры. Однако каими они будут, по его ловам, решать Минобороны РФ. При этом 11 июля город Токмак Запорожской области уже был обстрелян кассетными боеприпасами. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

В этот же день против передачи Киеву кассетных боеприпасов выступил бывший президент США Дональд Трамп, заявив, что такое решение приближает мир к глобальной войне. Он отметил, что если решение о поставке кассетных боеприпасов было вызвано дефицитом обычных снарядов у США, то это только «подтверждает необходимость немедленной деэскалации».

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи для ВСУ 7 июля. После этого, 9 июля, власти нескольких стран — союзников Соединенных Штатов по НАТО подвергли критике данное решение. Против выступили премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.