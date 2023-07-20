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WP сообщила о начале применения Украиной кассетных боеприпасов из США

WP: Украина начала использовать американские кассетные боеприпасы на юго-востоке страны
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Фото: REUTERS/U.S. Army/2nd Lt. Gabriel Jenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять переданные Соединенными Штатами кассетные боеприпасы. Об этом в четверг, 20 июля, сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских чиновников.

Как отмечается в материале, украинские националисты пытаются пробить кассетными снарядами хорошо укрепленные позиции российских военных, которые сорвали контрнаступление Киева.

Предполагается также, что киевский режим может применить кассетные боеприпасы в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По мнению украинских чиновников, данные боеприпасы должны помочь Киеву компенсировать нехватку солдат, артиллерии и вооружений, сообщает газета.

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Пентагон 13 июля подтвердил передачу кассетных боеприпасов Киеву. До этого, 7 июля, президент США Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.

Ранее, 19 июля, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко допустил, что ВСУ уже используют кассетные бомбу для обстрела Артемовска наряду с другими снарядами для артиллерии НАТО.

16 июля президент России Владимир Путин призвал относиться к поставкам кассетных бомб на Украину как к преступлению, заявив, что США приняли это решение, потому что им не хватает других боеприпасов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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