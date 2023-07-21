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В США спрогнозировали волнения на Украине из-за недовольства в рядах ВСУ

Politico: на Украине могут начаться общественные конфликты из-за недовольства в рядах ВСУ
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Недовольство, которое сейчас растет в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), может породить начало общественных конфликтов и волнений в стране. Об этом 21 июля сообщает издание Politico со ссылкой на военного медика ВСУ.

«Не скрою, что в рядах военнослужащих зреет недовольство и некоторые солдаты начинают задумываться, почему одни украинцы [участвуют в конфликте], а другие нет», — рассказал врач изданию.

По словам военного, если правительство президента Украины Владимира Зеленского не внесет изменений в закон и не закрепит порядок участия каждого украинца в вооруженном конфликте, то в стране начнутся волнения. Поскольку сейчас украинские военнослужащие недовольны несправедливостью, что не все граждане служат в армии и не вносят свой вклад в общее дело.

Также он отметил, что бойцы ВСУ ощущают моральное и физическое истощение, так как многие из них находятся на передовой уже год.

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Ранее 21 июля первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предположил, что внутри Украины возможны конфликты из-за большого количества потерь в Вооруженных силах страны. Водолацкий отметил, что руководство Украины посылает в бой «только что выловленных на улице» солдат, которые не имеют должной военной подготовки.

Как заявил в то же время президент РФ Владимир Путин, никаких результатов украинского контрнаступления сейчас нет. Он отметил, что западные кураторы Украины явно разочарованы, так как ВСУ не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники и ракет.

В конце июня пленные военнослужащие ВСУ рассказали о плохой подготовке бойцов западными инструкторами и безразличном отношении командиров к солдатам.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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