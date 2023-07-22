Российские датчики помогут обезопасить атомные реакторы во всем мире

Ученые из Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук создали оптико-волоконные датчики, устойчивые к сверхвысоким температурным и радиационным воздействиям.

Устройства представляют собой световодную нить из кварцевого стекла. Внутри нее устроены специальные каналы со вставками, которые реагируют на деформацию волокна. Датчики протягивают в специальные технологические каналы, где размещены топливные элементы — тепловыделяющие сборки. Они реагируют на изменение геометрии каналов и предупреждают о развитии критической ситуации.

Диаметр датчика — 2,1 мм, а длина измерительной части — 10 м. Это позволяет контролировать форму канала по всей высоте активной зоны реактора.

— Устройства дают возможность исследовать геометрию тепловыделяющих сборок на работающем реакторе, не останавливая его и не извлекая из него топливо. Это сэкономит миллиарды рублей, так как каждая остановка — огромные потери в производстве электроэнергии, — рассказал «Известиям» заместитель директора ИРЭ Олег Бутов.

В настоящее время датчики установлены на реакторах типа РБМК на Ленинградской, Курской и Смоленской атомных станциях. В перспективе, считает эксперт, при определенной доработке их можно применять на любой АЭС в мире.

Также подобного типа устройства можно внедрить во многих других отраслях народного хозяйства. Например, для контроля состояния таких стратегически важных объектов, как нефтепроводы или железные дороги.