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Сенат США не принял поправку об ограничении военной помощи Украине

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Фото: Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge
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Сенат конгресса США не принял поправку к оборонному бюджету страны, предусматривающую лимит военной помощи для Украины. Соответствующая информация была опубликована в четверг, 20 июля, на сайте верхней палаты законодательного органа.

Автором инициативы выступил сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли. По его словам, Пентагону следует тратить не более 2% бюджетных средств на поддержку Киева как минимум в течение 2024 финансового года, пока все страны — участницы НАТО не доведут свои оборонные расходы до 2% от ВВП.

Поправка получила 13 голосов за и 71 против.

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Ранее, 17 июля, Пентагон заявил, что Украина имеет всё необходимое вооружение для контрнаступления, однако не снимает с повестки вопрос о возможности поставить Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Также было заявлено, что 18 июля обсудят дальнейшее оказание помощи киевским властям, которое может включать средства противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерию.

14 июля палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Документом предусмотрено выделение $80 млн, которые пойдут на ATACMS для Киева.

Тогда же сообщалось, что американский конгресс не поддержал поправку к проекту бюджета на оборону страны о запрете передачи кассетных бомб Украине. Ее отклонили большинством голосов по итогам рассмотрения.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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