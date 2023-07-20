Власти Ирака объявили посла Швеции в Багдаде персоной нон грата

Посол Швеции в Ираке Джессика Свардстрем должна будет покинуть Багдад из-за разрешений шведского правительства на сожжение Корана. Об этом заявили в канцелярии иракского премьера Мухаммеда Шиа ас-Судани 20 июля.

«Премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани поручил отозвать временного поверенного в делах посольства Республики Ирак в шведской столице Стокгольме. Также он потребовал от посла Швеции покинуть территорию Ирака в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства на сожжение Корана, оскорбление исламских святынь и сожжение иракского флага», — цитирует канцелярию ас-Судани издание AA.

Ранее в этот день власти Ирака уведомили Швецию о разрыве отношений в случае повторения акции с сожжением Корана. Отмечается, что ас-Судани осудил такие «провокационные» действия, которые представляют «угрозу миру и поощряют культуру насилия и ненависти».

В этот же день жители Багдада захватили и подожгли здание шведского посольства. Никто из участников дипмиссии не пострадал, подтвердили в иракском министерстве иностранных дел Ирака.

Беспорядки начались после того, как 28 июня администрация Стокгольма разрешила провести мероприятие с сожжением Корана и государственного флага Ирака возле посольства ближневосточной республики.

С начала этого года в Швеции участились демонстрации по сожжению Корана. Первую из них 21 января провел датский политик Расмус Палудан. Он сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. Впоследствии инцидент вызвал сильный резонанс среди многих стран. В ответ на критику в Швеции назвали акцию демонстрацией свободы слова.