Костомаров после выписки из больницы рассказал о непростой адаптации к жизни

Олимпийский чемпион в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров опубликовал 20 июля видео в социальной сети TenChat, в котором признался, что его адаптация к жизни проходит сложно. Обращение он записал вместе с женой Оксаной Домниной.

«Ну что же, вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, все это совсем непросто. Иногда хочется все вернуть назад, но мы понимаем, что это невозможно», — сказал Костомаров.

Он подчеркнул, что будет продолжать «бороться и не сдаваться». Спортсмен выразил уверенность, что именно благодаря супруге он справляется с трудностями.

Костомаров был госпитализирован 10 января 2023-го с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены ему ампутировали стопы и кисти рук. Позднее спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Также Костомаров перенес два инсульта. В результате ему установили протезы на ноги.

26 июня стало известно о проведенной немецкими докторами консультации по здоровью Костомарова. 6 июля фигуриста выписали из больницы.