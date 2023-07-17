МИД: после окончания зерновой сделки безопасный морской коридор в Черном море свернут

Морской гуманитарный коридор в Черном море свернут после отказа России от продления зерновой сделки. Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИДа 17 июля.

В министерстве указали на то, что гарантии безопасности в Черном море будут отозваны из-за окончания зерновой сделки. В свою очередь, в северо-западной акватории восстановят режим временно опасного района.

Москва в соответствии с пунктом соглашения возражает против продления зерновой сделки. Об этом уведомлены Турция, Украина и Секретариат ООН, уточнили в дипведомстве.

Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование Совместного координационного центра в Стамбуле», — сказано в сообщении.

Вместе с тем в МИДе отметили, что Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки, однако исключительно при получении конкретных результатов по выполнению предусмотренных ею обязательств перед российской стороной.

О том, что с 17 июля 2023 года зерновая сделка фактически прекратила свое действие, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов сказал, что посольство РФ в Минске передало Киеву ноту по зерновой сделке, выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля. Он отметил, что прекращение сделки полностью лежит на совести Запада. Инициатива превратилась в коммерческий проект и утратила гуманитарную функцию — предотвращение голода в государствах, испытывающих дефицит продовольствия, дополнил Грызлов.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.