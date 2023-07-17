Минцифры до 1 сентября приостановит выдачу грантов на разработки в сфере IT

В России до 1 сентября приостанавливается выдача новых грантов в сфере IT. Об этом 17 июля говорится в релизе, опубликованном на сайте министерства.

Приостановка коснется выплат, которые идут на новые разработки в этой сфере. Министерство планирует к этому же сроку обновить состав органов принятия решений и пул экспертов, которые оценивают поступающие заявки.

Планируется, что оптимизация обеспечит прозрачность и публичность всех этапов запуска и реализации таких проектов.

Компетенции сотрудников РФРИТ (основного оператора по выдаче грантов) также пройдут независимую оценку. В частности, на 2022-2023 год запланирован аудит принятых решений о выдаче грантов, в чистоте которых возникнут сомнения.

При этом ведомство создаст комиссию по проверке, которую возглавит министр Максут Шадаев. В ее состав будут входить представители основных ассоциаций в сфере IT и экспертных организаций. Они будут проверять обоснованность всех отказов в поддержке проектов и наличие конфликта интересов. Кроме того, комиссия рассмотрит все жалобы и предложения по оптимизации процессов и процедур, а затем представит результаты анализа процессов и аудита проектов.

13 июля стало известно о задержании заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина. Сообщалось, что материалы в отношении него уже поступили в суд, и заседание по нему начнется в ближайшее время. В этот же день его отправили под домашний арест.

Тогда же подозреваемого в даче взятки Паршину гендиректора компании «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ) Александра Моносова отправили под домашний арест до 12 сентября 2023 года.

Чиновника подозревают в коррупционном преступлении, сумма взятки составляет 3,5 млн рублей.